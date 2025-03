Spagna-Olanda pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Selezione Spagna vince + Gol Sì

Pronostico Spagna-Olanda: chi passerà alle semifinali? Il parere dei bookies

Dal mio punto di vista, la Spagna riuscirà a vincere. Gli spagnoli sono motivati a riscattare la prestazione sotto tono della gara precedente e daranno il massimo per dimostrare il loro valore. Andrea Stefanetti

, match valido per il ritorno dei Quarti di Nations League, è in programma per domenica 23 marzo alle ore 20:45. Prima di rivelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi invito a dare un'occhiata alla proposta deiEcco invece le quote 1x2 di Spagna-Olanda di tre differenti operatori:Il match di andata si è concluso 2-2, con la Spagna che ha pareggiato in pieno recupero, segnando un gol decisivo negli ultimi istanti della partita. Una sfida emozionante e combattuta, che lascia tutto aperto per il ritorno.Tutto è ancora aperto tra Spagna e Olanda. Entrambe le formazioni sono determinate a vincere per raggiungere la semifinale. I padroni di casa partono con i favori del pronostico grazie al vantaggio del campo, ma non potranno sottovalutare la grinta e la determinazione degli avversari, pronti a tutto per ribaltare la situazione. La partita si preannuncia equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre che cercheranno di imporre il proprio gioco per conquistare il passaggio al prossimo turno.

Quale sarà il risultato esatto di Spagna-Olanda? L'opinione dei bookies

Un match d'andata ricco di gol. Dopo un'attenta analisi, uno dei risultati più probabili secondo i bookies per la sfida tra Spagna e Olanda è un 2-0 a favore dei padroni di casa. La quota maggiore per questo esito è offerta da Quigioco, con una valutazione di 8.80, rispetto a bwin che si ferma a 8.50 e Sisal a 7.00.

Spagna-Olanda: i precedenti

Le probabili formazioni di Spagna Olanda

Sono 14 gli incontri ufficiali nella storia tra le due squadre, con il bilancio che pende a favore dell'Olanda, che ha vinto 6 volte contro le 5 vittorie della Spagna. I pareggi sono stati solo 3. L'ultimo confronto risale all’ultimo turno di Nations League che è terminato con il pareggio per 2-2.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il ritorno dei Quarti di Finale di Nations League:

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Timber; De Jong, Gravenberch; Simons, Reijnders, Gakpo; Brobbey. All. Koeman.

SPAGNA (4-3-3): Raya; Pedro Porro, Cubarsi, Inigo Martinez, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. All. De la Fuente.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Spagna e Olanda, in programma domenica 23 marzo, sarà visibile su UEFA TV, insieme agli altri quarti di finale della Nations League. Gli utenti che possiedono una smart TV, come Apple TV, Android TV o Amazon Fire TV, potranno seguire gratuitamente tutte le partite della Nations League tramite l'app UEFA.tv.