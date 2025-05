Tottenham-Manchester Utd pronostico Finale Europa League e quote: il nostro parere

Confronto quote Tottenham Manchester United + maggiorate ed esclusive

Mercoledì 21 maggio, con fischio d’inizio alle ore 21:00,. La sfida, che si giocherà all’Estadio San Mamés di Bilbao, sarà valevole per lae si preannuncia apertissima e combattuta per entrambe, chiamate a risollevare una stagione deludente. Entrambe le compagini arrivano a questo match dopo aver rimediato una sconfitta in campionato: il Tottenham è ha perso 2-0 in casa dell’Aston Villa, il Manchester United in trasferta contro il Chelsea (1-0). In questo articolo, vi presenteremo ilDa un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Ruben Amorim gode dei favori del pronostico per la vittoria, con una media di 2.50. La vittoria del Tottenham, invece, è quotata leggermente di più, intorno a 2.75, a testimonianza del grande equilibrio che regnerà all’Estadio San Mamés di Bilbao.

Il nostro Pronostico Tottenham-Manchester United sul vincente Finale Europa League

A mio parere, il Manchester United supererà il Tottenham nei tempi regolamentari e alzerà al cielo l'Europa League. Entrambe le squadre hanno attraversato una stagione difficile e puntano a chiuderla nel migliore dei modi, con un trofeo e la qualificazione alla prossima Champions League. I Red Devils però, possono contare su individualità di alto livello capaci di decidere la partita in ogni momento. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Tottenham Manchester Utd? Ecco le quote

Tottenham-Manchester United si preannuncia una sfida aperta e ricca di emozioni, con buone probabilità di vedere diversi gol. Il Tottenham arriva da due sconfitte consecutive contro Crystal Palace e Aston Villa, mentre il Manchester United ha ceduto prima al West Ham e poi al Chelsea. Entrambe le squadre non attraversano un buon momento in campionato, trovandosi rispettivamente al sedicesimo e diciassettesimo posto in Premier League. Nonostante ciò, ci aspettiamo che entrambe vadano a segno, ma con il Manchester United leggermente favorito.

Quote Finale Europa League Over/Under

Il nostro Pronostico Tottenham Manchester United Gol Sì/No

Una finale è sempre una partita imprevedibile: Tottenham e Manchester United giocheranno a viso aperto per vincere, senza fare calcoli. Negli ultimi sei precedenti, il Manchester United non è riuscito a mantenere la porta inviolata. Entrambe le squadre faranno affidamento sui giocatori in cerca di riscatto dopo una stagione difficile: il Tottenham punta su Richarlison, il Manchester United su Rasmus Hojlund.

Infatti, le quote per l'Under 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell'Over. Dopo un'analisi accurata, siamo comunque convinti che in questo match possano anche essere realizzati più di tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta e imprevedibile, in cui entrambe le squadre giocheranno a viso aperto per portare a casa la vittoria finale. Di seguito, presentiamo il Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutti i presupposti per assistere a una bella partita, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Tottenham-Manchester United tra diversi bookies:



Tottenham-Manchester United: i precedenti

Statistiche Tottenham Manchester Utd

Nelle ultime quattro partite disputate, il Manchester United non è riuscito a mantenere la porta inviolata.

In quattro delle ultime cinque partite giocate dal Tottenham, si è registrato un Under 2,5.

In cinque degli ultimi sette incontri giocati, il Manchester United è stata la prima squadra a subire un gol.

Nelle ultime sei partite giocate dal Tottenham si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

Le probabili formazioni della Finale di Europa League tra Tottenham e Man Utd

TOTTENHAM (4-3-3) MANCHESTER UTD (3-4-2-1) Vicario Onana Pedro Porro Lindelof Romero Maguire Van de Ven Shaw Udogie Diallo Sarr Ugarte Bissouma Casemiro Bentancur Mazraoui Johnson Fernandes Solanke Mount Richarlison Hojlund All. Postecoglou All. Amorim Ultimo aggiornamento: 19 maggio

Tottenham e Manchester United si sono sfidate 191 volte tra Premier League, EFL Cup e FA Cup. Il Manchester United ha vinto ben 93 precedenti, ma sono sei precedenti che non riesce a conquistare. L’ultima vittoria è datata 19 ottobre 2022 quando si impose 2-0. Le vittorie del Tottenham, invece, sono 52. Quest’anno la squadra di Ange Postecoglou ha vinto entrambe le sfide di Premier League e quella dei quarti di finale di EFL Cup. I pareggi sono 46.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Tottenham-Manchester Utd, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse