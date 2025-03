Pronostico Uruguay Argentina: quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookmaker

Operatore Maggiorata Uruguay vince + Gol Sì

Pronostico Uruguay-Argentina: consiglio dell'esperto e parere dei bookies

A mio avviso, l'Uruguay avrà la meglio in questa sfida. La Nazionale sarà sostenuta con grande entusiasmo dal proprio pubblico, un fattore che potrebbe fare la differenza in un match cruciale per la qualificazione al Mondiale. D'altra parte, l'Argentina dovrà fare a meno di diversi giocatori fondamentali. In virtù di ciò punto sul Segno 1. Andrea Stefanetti

Con la sosta per le Nazionali, tornano anche le qualificazioni sudamericane per il Mondiale 2026. La notte italiana di sabato 22 marzo sarà impreziosita dal. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata alleEcco invece ledi tre differenti operatori:I padroni di casa si presentano al match reduci dal pareggio contro il Brasile per 1-1. Discorso diverso per gli ospiti che sono reduci dal successo contro il Perù per 1-0.. Nonostante i padroni di casa siano favoriti dai bookmaker, grazie anche al caloroso sostegno del proprio pubblico, dovranno prestare attenzione alla grinta e alla qualità dei campioni del Mondo. Sebbene l'Argentina possa essere priva di qualche elemento chiave, resta comunque capace di imporsi in una trasferta così complicata.

Quale sarà il risultato esatto di Uruguay-Argentina? L'opinione dei bookies

Si tratta di una partita cruciale e molto attesa da entrambe le Nazionali. Dopo un'attenta analisi, uno dei risultati più probabili secondo i bookies, oltre al pareggio 1-1, è la. La quota più alta per questo esito è offerta da Sisal a 6.50, seguita da Betsson a 6.40 e Quigioco a 6.30.

Uruguay-Argentina: i precedenti

Uruguay-Argentina: probabili formazioni

Per la 195esima volta nella loro storia, Uruguay e Argentina si affronteranno. Il bilancio è favorevole agli argentini, che hanno conquistato 89 vittorie e 45 pareggi, cedendo in 60 occasioni. L'ultimo precedente, però, sorride all'Uruguay, che nel 2023 si impose 0-2 nella quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026. L'Argentina non vince contro l'Uruguay dal dicembre 2021, quando si impose di misura in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2022.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida le qualificazioni dei Mondiali:



Uruguay (4-3-3): Rochet; Olivera, Araujo, Gimenez, Varela; Valverde, Bentancur, Torres; Darwin Nunez, Araujo, Pellistri.

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Tagliafico, Otamendi, Romero, Montiel; De Paul, Enzo Fernandez, MacAllisyer; Messi, Castro, Alvarez.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

In Italia, la partita tra Uruguay e Argentina non sarà trasmessa in diretta televisiva, ma sarà disponibile in streaming. L'incontro potrà essere seguito in pay-per-view sulla piattaforma OneFootball, che trasmette le partite di qualificazione sudamericane per il Mondiale 2026.