Sta recuperando dal suo infortunio, Luiz Felipe. Il difensore brasiliano si è fatto male contro il Napoli, alla prima giornata di campionato. Durante la scorsa stagione ha colpito tutti, è stato a tutti gli effetti la sorpresa stagionale in casa Lazio.



NAZIONALE - Ora Mancini pensa a lui per la difesa della Nazionale italiana: il difensore brasiliano ha doppio passaporto, avendo i nonni originari dell’Italia. Non è mai sceso in campo con il Brasile, potrebbe giocare con la maglia azzurra. Nelle prossime settimane alla Fifa verrà richiesto passaporto sportivo italiano. La Federazione sarebbe in attesa della documentazione completa da parte della Lazio: tra ottobre e novembre dovrebbe essere tutto pronto, come riporta Lazionews, a quel punto Mancini potrà convocarlo e renderlo partecipe del nuovo progetto azzurro.