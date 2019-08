Pronta l'offerta dell'Inter per Milinkovic-Savic. Lo rivela il quotidiano milanese Libero, Marotta avrebbe pronta la proposta per Lotito. Un prestito oneroso: 15 milioni subito, diritto di riscatto fissato a 60 milioni. Difficile che la Lazio accetti quella che sembra a tutti gli effetti una proposta troppo bassa rispetto alla valutazione del serbo.



MERCATO LAZIO - Difficile che, a queste condizioni, possa partire una parvenza di trattativa. A pochi giorni dall'inizio del campionato, per smuovere la Lazio serve qualcosa di molto più allettante. Per di più, Lotito andrebbe a rinforzare una diretta concorrente per gli obiettivi Champions biancocelesti. La posizione della Lazio è chiara: niente sconti, l'offerta deve essere adeguata, in grado di tener conto delle condizioni del club e del giocatore. Serve altro, per portare a casa Sergej Milinkovic-Savic.