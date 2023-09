Il campionato belga può accogliere un terzetto molto particolare. Dopo il passaggio di Thorgan Hazard dal Borussia Dortmund all'Anderlecht, che va così a raggiungere il fratello minore Kylian in Jupiter League (gioca nel Molenbeek), ora dalla Spagna spunta una nuova suggestione. Secondo AS, l'Union Saint-Gilloise ha avanzato una proposta a Eden Hazard, il più grande dei tre fratelli, svincolato dopo l'avventura al Real Madrid. Al momento Eden non sembra propenso ad accettare, ma l'idea di poter raggiungere i due fratelli in Belgio stuzzica.