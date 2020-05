Proposto a varie società tra cui Milan e Barcellona, Juan Foyth non resterà al Tottenham. Lo conferma l'agente del difensore argentino, Claudio Curti, a talkSPORT: "Per quel che è accaduto di recente, non pensiamo di avere un futuro con gli Spurs. Abbiamo però ancora una chiacchierata in sospeso con il Tottenham per chiarire il da farsi. Non giudichiamo le decisioni del coach e non vogliamo essere coinvolti nel suo lavoro, ma quel che è chiaro è che i piani del club per Juan sono cambiati".