"​La situazione diè complicata. Fra tre/quattro mesi può firmare un precontratto con un'altra squadra e partire gratis, senza lasciare nulla al". Queste le parole del presidente del Peixe, Andrés, rilasciate nella giornata di ieri a Santa Cecilia Tv, che allarmano il club brasiliano ma che fanno sorridere i club italiani interessati al gioiellino brasiliano, vice campione del Sudamerica.4 gol nel, ma è inche è ha dato il meglio di sé questo classe 2002, con 5 gol in 12 partite, 3 dei quali nei quarti di finale contro il Gremio, decidendo la qualificazione. Gioiello puro, che fino a qualche mese fa aveva una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Ma che tra qualche mese, visto il contratto in scadenza al 31 dicembre, potrà firmare gratis per chiunque.- In Italia era stato proposto all'la scorsa estate, coi nerazzurri alla ricerca di una quarta punta: la valutazione, il rientro di Pinamonti e il precedente conhanno spento eventuali entusiasmi. Che possono riaccendersi, visto che un rinforzo in avanti arriverà in estate. Entusiasmi che, invece, sono vivi in casa, dove osservano da tempo un giocatore considerato importante per il futuro e che può fare comodo in un reparto che ha bisogno di forze fresche.