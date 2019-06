Né Manchester City, né PSG: il vero paperone del calcio è... il Real Oviedo. Forbes ha stilato una classifica dei dieci proprietari di club più ricchi al mondo (per patrimonio personale), riportata da Il Sole 24 Ore, e a guidare la top ten è il patron della società di Segunda Division: Carlos Slim, 5° uomo più ricco del pianeta con la sua America Movil (telecomunicazioni in Messico) e le numerose partecipazioni, tra cui il 17% del New York Times. A completare il podio François Pinault e lo sceicco Mansour bin Zayd Al Nahyan, proprietari rispettivamente di Rennes e Manchester City.



LA SERIE A... - C'è spazio anche per l'Italia e per la Serie A, con due rappresentanti nella top ten: Andrea Agnelli, presidente della Juventus, si piazza al quinto posto assoluto, mentre Zhang Jindong dell'Inter è in nona posizione, a pari merito con Rybolovlev del Monaco e davanti al presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi.



CLASSIFICA



1° Carlos Slim (Real Oviedo) - 59,2 miliardi di dollari

2° François Pinault (Rennes) - 31,7 miliardi di dollari

3° Mansour bin Zayd Al Nahyan (Manchester City) - 23 miliardi di dollari

4° Dietrich Mateschitz (Ney York Red Bulls, RB Lipsia, Red Bull Salisburgo, Red Bull Brasil) - 18,9 miliardi di dollari

5° Andrea Agnelli (Juventus) - 15,9 miliardi di dollari

6° Roman Abramovich (Chelsea) - 12,4 miliardi di dollari

7° Philip Anschutz (Los Angeles Galaxy) - 11 miliardi di dollari

8° Stanley Kroenke (Arsenal) - 8,8 miliardi di dollari

9° Zhang Jindong (Inter)/Dmitry Rybolovlev (Monaco) - 6,8 miliardi di dollari

10° Nasser Al-Khelaifi (PSG) - 6,2 miliardi di dollari