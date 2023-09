Tutti i maggiori campionati europei hanno ormai tagliato il traguardo del primo mese di partite: è dunque tempo di fare qualche bilancio. Impossibile non partire dal mercato, analizzando il delta tra i milioni spesi in estate e i minuti trascorsi in campo da alcuni dei giocatori che hanno cambiato maglia nella scorsa sessione.



Sono tanti i campioni che faticano a trovare spazio in Italia ma anche in Europa. Con la speranza che possano ritagliarsi sempre più minuti, ecco la rassegna dei giocatori con il valore di mercato più alto e con meno opportunità di splendere in campo.