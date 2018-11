Singolare protesta andata in scena nei giorni scorsi a Kiev, capitale dell'Ucraina, dove il calcio italiano è balzato all'attenzione dei media: una ventina di manifestanti si è infatti riunita per esprimere il proprio dissenso verso il governo ucraino, in particolare nei confronti di Arsen Avakov, ministro degli Interni dal 2014 accusato di corruzione.



AVAKOV TIFOSO DELL'INTER - Uomini e donne sono scesi in piazza con fumogeni e cartelli: ciò che ha meravigliato è che assieme a scritte in cirillico ne è comparso anche uno con la scritta nerazzurra "Inter merda". Già in passato infatti i manifestanti avevano attaccato l'Inter, anche se il riferimento era in realtà a Inter tv, una televisione filorussa: questa volta però i colori scelti e la lingua italiana hanno certificato che il cartello fosse dedicato proprio alla squadra milanese. Questo perché Avakov è un grande supporter del club nerazzurro, come si evince da Twitter: il politico 54enne supporta infatti Icardi e compagni, tanto che lo scorso ottobre, dopo il derby vinto, aveva condiviso un post scrivendo "Forza Inter, il derby è nerazzurro" accompagnato dalla bandiera ucraina. La risposta dei suoi contestatori non si è fatta attendere: e non solo perché l'Ucraina è il paese di Andriy Shevchenko...