Arriva daconsecutivi l'che questa sera scenderà in campo alla Dacia Arena, appaiato a 15 punti. Dopo un inizio di stagione complicato la squadra diha alzato la testa imboccando la strada giusta e togliendosi anche importanti soddisfazioni, come la netta. Ora è all'in classifica, con una partita ancora da recuperare contro l'Atalanta.Laè arrivata dopo la sconfitta rimediata negli ultimi minuti contro il Milan: dal 6 novembre i friulani hanno collezionato tre vittorie e altrettanti pareggi, dimostrando un, con diversi uomini in grado di trovare la via del gol, e soprattutto un, come hanno riconosciuto anche il patrone il mister. "Non abbiamo calciatori che non sudino la maglia e non mettano il massimo impegno" ha sottolineato l'allenatore durante il tradizionale incontro pre natalizio con i partner e i soci di Udinese Club House, quest'anno in modalità "smart".Con unin gran spolvero, unbrillante e unin crescita, i bianconeri hanno ora ritrovato anche, guarito dal Covid, e soprattutto il loro. Dopo alcune settimane non facili, il numero 15 sembra finalmente tornato in condizione riuscendo a sbloccarsi contro il Cagliari e togliendosi di dosso quello che lui stesso ha definito "un macigno". Il classe 1992, che partirà titolare anche contro il Benevento, non ha nascosto la sua ambizione di guadagnarsi la"Fino al giorno prima non mollerò di un centimetro, poi ovviamente accetterò quella che sarà la scelta del mister" ha dichiarato Lasagna, che con la fascia al braccio lotterà per se stesso e per i. Quest'anno i friulani puntano a qualcosa in più di una tranquilla salvezza. Il futuro passa dalla partita di questa sera, di fatto uno scontro diretto, che ai bianconeri potrà già dare qualche risposta...