La Serie A per un po' cambierà volto. Per qualche ora diventerà virtuale: la Lazio diventa la Lazio eSports e oggi (ore 20:30) affronterà il suo primo torneo di calcio a Fifa 20. Lo rende noto la società attraverso i social: "Domani 25 Marzo live dalle 20.30 la #LazioeSports al torneo "Everybody Plays Home". Continuate a seguirci e controllate le storie per non perdervi i match della competizione in diretta Twitch".



SERIE A VIRTUALE - Prove di Serie A virtuale, che probabilmente partirà con il campionato ufficiale l'anno prossimo. Questa competizione amichevole è divisa in due gironi: la Lazio eSports giocherà nel Gruppo B con Cagliari, Inter, Parma e Sassuolo; mentre nel Gruppo A si affronteranno Atalanta, Bologna, Fiorentina, Sampdoria e Spal.