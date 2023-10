"Provedel non può giocare per la Russia, così come non può giocare per Francia, Brasile o Portogallo, perché non ha la cittadinanza di questi Paesi. Ha solo la cittadinanza italiana. Forse Kafanov (preparatore dei portieri della Russia, ndr) non lo sa”. Lo ha detto a SportExpress Giovanni Rava, agente del portiere della Lazio che la Federazione russa ha provato a contattare per capire i margini di una eventuale naturalizzazione grazie alla nazionalità della madre.