Provedel nella storia

Un gol indimenticabile per il portiere della Juve Stabia #WonderfulWednesday #SerieB #DAZN pic.twitter.com/C6DVWo9OWE — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 19, 2020

Né Immobile, né Zaccagni:nella prima in Champions League. Ma non per le sue parate: il classe '94 ha vestito i panni del bomber., i biancocelesti sono sotto di un gol contro l'Atletico Madrid, è l'ultima azione della partita e da Maurizio Sarri arriva l'indicazione: tutti su per il calcio d'angolo, ora o mai più, e in area va anche il numero uno laziale. Cross di Cataldi dalla bandierina, pallone messo fuori tra le polemiche dei capitolini che invocano un possibile penalty.non si ferma, raccoglie il pallone e lo ributta dentro sperando di pescare un compagno:. Gol, 1-1 e ed esplode la gioia dell'Olimpico. Una notte da eroe per Ivan, al debutto in Champions, ma per il ragazzo di Pordenone non è la prima volta nel tabellino dei marcatori.- Bisogna tornare indietro di tre anni, ai tempi della. Provedel, di proprietà dell'Empoli, gioca nellae ilaffronta l'in trasferta e i padroni di casa sono avanti 2-1 a una manciata di secondi dalla fine del match.. Un feeling con il gol il suo che nasce da lontano, perché prima di fare il portiere, ruolo ricoperto agli inizi della carriera agonistica tra, dove poi decise di indossare i guantoni. Una mossa, nel tempo, rivelatasi assolutamente azzeccata, anche se quel vizio del gol è rimasto nel suo DNA.- Tre anni dopo Provedel è di nuovo bomber e si lascia definitivamente alle spalle le nuvole che avevano accompagnato gli ultimi mesi.. Poi la virata su Luigi Sepe come secondo e la conferma del classe '94 tra i pali, ma nelle prime quattro giornate di campionato qualche incertezza tra i pali aveva attirato nuove critiche. Spazzate via con prestazioni, parate e ora un gol. Provedel si prende l'abbraccio dell'Olimpico e della Lazio, per una notte ruba la scena a Immobile e indossa il mantello da supereroe.@Albri_Fede90