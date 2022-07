Tutto bloccato tra Spezia e Lazio per Provedel. Il portiere che i biancocelesti hanno scelto per affiancare Maximiano freme per sbarcare nella Capitale. Ha già espresso la sua volontà al club ligure, che però non ha ancora accettato la proposta dei romani da 4,5 milioni, bonus inclusi. E all'orizzonte non sembrano esserci spiragli per un rilancio da parte di Lotito. Lo scrive stamattina Il Messaggero



L'ULTIMA OFFERTA - La posizione del patron delle Aquile è ferma sull'ultima offerta fatta giorni fa, per un giocatore che ha il contratto in scadenza tra un anno. Si vuole far leva sul desiderio del ragazzo di trasferirsi in una piazza importante. Gli spezzini dovranno però corrispondere il 50% dell'incasso dalla vendita all'Empoli, in base a precedenti accordi. Per questo continuano a chiedere tra i 5 e i 6 milioni per il cartellino del ragazzo. Ma, soprattutto, devono ancora cercare un sostituto, visto che Falcone - che era stato individuato come obiettivo ideale per rimpiazzare il classe '94 - è ormai sfumato.



ALTERNATIVE - I capitolini nel frattempo si guardano intorno. Due le alternative prese in considerazione al momento. Uno è Terracciano, della Fiorentina, l'altro è Silvestri dell'Udinese. Su quest'ultimo non c'è però il pieno gradimento del tecnico, che invece aveva indicato proprio Provedel, insieme a Vicario e Carnesecchi, come uno dei suoi favoriti. Per ora nessuno dei piani B è stato contattato e non sono state fatte offerte. Ma se la situazione non dovesse sloccarsi neanche questa settimana, potrebbe sfumare anche il terzo nome su tre.