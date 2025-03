Pruzzo consiglia la Fiorentina: "Non ha senso rinnovare il contratto a Kean. 52 milioni sono giusti per lui"

GETTY

L'ex centravanti della Fiorentinadice la sua su Moise Kean, autore di una stagione stellare da 24 reti stagionali fra viola e azzurro. Tuttavia, per l'ex centravanti, non ci sarebbe da far drammi nel caso in cui qualcuno dovesse far valere la clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Queste le sue parole a Lady Radio: "L’errore di Hien è stato determinante nel gol di Kean, un’ingenuità che si vede nelle categorie minori. Con la palla tra i piedi, l’attaccante ha dimostrato una velocità nettamente superiore e, una volta davanti a Carnesecchi, ha concluso con grande precisione, mettendo il pallone in un punto imprendibile per il portiere."

- "Il centravanti viola sta attraversando un momento di forma eccezionale e sta completando il suo percorso di maturazione. Se dovesse arrivare un’offerta da 52 milioni per lui,Non avrebbe senso rinnovargli il contratto di nuovo, visto che è stato già siglato pochi mesi fa. In situazioni come questa, dovrebbe essere il giocatore a dimostrare riconoscenza nei confronti della Fiorentina, che gli ha dato fiducia dopo due stagioni difficili "