"Ai miei tempi, non facevo assist come Abraham - dice Roberto Pruzzo intervistato da La Gazzetta dello Sport - Io avevo altri che lavoravano per me, così mi dovevo preoccupare solo di fare gol. Comunque l’inglese sta migliorando. Col Bologna ha salvato sulla linea, con il Milan ha segnato una rete pesante e con la Fiorentina ha fatto due assist. Sono convinto che presto tornerà a essere decisivo anche sotto porta».



Strutturalmente parlando, le piace la coppia Abraham-Dybala?

Uno più alto e più forte fisicamente, uno più rapido e più bravo tecnicamente. "Mi piace parecchio. Una volta si volevano tutte coppie così, tipo Skuhravy e Aguilera nel Genoa. Adesso sta tornando di moda. Quello che potremmo chiamare il trequartista, alla Dybala, deve però essere intelligente nel sapersi muovere negli spazi".



Pensa che Zaniolo rischi il posto?

"Ci sono tante partite da giocare. Ciò di cui ha bisogno, a mio parere, è trovare un ruolo preciso, una identità definita. Poi potrà esplodere del tutto".