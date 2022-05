L’ex attaccate di Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo, durante un collegamento con Lady Radio, quest’oggi ha avuto modo di commentare la corsa all’Europa, soprattutto dopo la bella vittoria dei viola contro i giallorossi di lunedi scorso. Queste le sue parole:



"Sono convinto che sarà ancora dura per la Fiorentina di Italiano riuscire a centrare una qualificazione, ci sono due partite imprevedibili e non me la sento ormai più di fare classifiche dopo tutte le sorprese che abbiamo avuto finora e, forse chissà, potremmo avere anche in futuro. Senza ogni dubbio la lotta è aperta, con la Lazio avvantaggiata su tutte ma solo per il vantaggio in termini di punti accumulato finora sulle altre. A Roma sono convinti che in questo momento Mourinho sia l'unico in grado di esaltarli e fare una squadra più forte e completa per la prossima stagione. Allora cosa dovreste dire a Firenze? Sono dell’idea che anche Italiano non se l'è cavata per niente male, è sotto gli occhi di tutti quello che è riuscito a fare con questa squadra: siamo passati dal lottare per la salvezza a ben altri palcoscenici. C'è qualcuno a Roma che sostiene che la squadra della Fiorentina sia sui livelli di giallorossi e Lazio. Un giocatore come Duncan, a Roma, giocherebbe titolare per me ad esempio".