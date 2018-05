Roberto Pruzzo al microfono di @brunettweet: '#Roma, giusto comprare i giovani migliori. Chiesa? Chi lo prende fa un affare, ma...' pic.twitter.com/spzSltFdFh — calciomercato.com (@cmdotcom) 31 maggio 2018

, ex attaccante di, ha parlato a margine della presentazione del libro “Per colpa di Zico” di Leonardo Corsi. Le sue dichiarazioni, raccolte dall'inviato di Calciomercato.com Giacomo Brunetti: "Se mi aspettavo questo impatto di Di Francesco sulla Roma? Sì, era preparato a tutto. Conosce la città, la tifoseria, ed è stato bravo a gestire la squadra nei momenti difficili. Credo che il prossimo anno possa andare anche meglio. Mercato sprint, cosa manca per migliorare? Mi sembra che stiano lavorando molto sui giovani, stanno prendendo Kluivert, lavorano su Cristante, è un po' l'indirizzo della Roma. Penso possa mantenere il livello dell'anno scorso, non ha l'obbligo di cedere come gli anni scorsi e si sta attrezzando per prendere i migliori giovani. Chiesa alla Roma? Va bene per tutti, è un ottimo giocatore. Chi lo prende fa un affare, ma spero resti un altro anno a Firenze.