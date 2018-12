Sabato sera la Juventus affronterà la Roma e l'ex bomber giallorosso Roberto Pruzzo decide di scaldare l'ambiente. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: "Se la Juve mi sta sulle palle? Tantissimo, sportivamente parlando, s’intende. Quando perde la Juve è una festa per me. Amabilmente gufo. Io lo faccio ma lo dico, gli altri non lo dicono. Ho avuto rapporti molto duri con loro, ma li ho sempre rispettati".



SCONTRI DEL PASSATO - "“A me le botte non le ha mai date nessuno, ma Claudio Gentile era il più tosto. Quando c’era lui, Bruno Conti andava dalle parti di Cabrini, un campione, che però non picchiava nessuno".