Playstation lancia l’iniziativa Play at Home e offre agli utenti di PS4 la possibilità di download gratuito di due giochi. Si tratta di Uncharted: The Nathan Drake Collection, ovvero la raccolta rimasterizzata dei primi tre Uncharted, e di Journey prodotto da Thatgamecompany. I giochi saranno disponibili per il download sul Play Store dal 16 aprile fino al 5 maggio.