Secondo quanto riferisce la stampa francese, il Paris Saint-Germain ha raggiunto un accordo con lo Sporting Lisbona per l'ingaggio in prestito, con diritto di riscatto fissato tra i 40 e i 50 milioni di euro, per Nuno Mendes. Farà il cammino inverso Pablo Sarabia, che si trasferirà in prestito secco nel club portoghese.



L'arrivo a Parigi di Nuno Mendes è previsto in serata.