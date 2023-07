Secondo quanto riferisce la stampa francese, il Paris Saint-Germain ha raggiunto un accordo col Maiorca per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante classe 2001 Kang-in Lee. Il calciatore sudcoreano, che verrà pagato 22 milioni di euro, verrà annunciato non appena sarà ufficiale l'ingaggio di Luis Enrique come nuovo allenatore.