Christophe Galtier non è più l'allenatore del Paris Saint-Germain. Una notizia attesa, che sarà ufficializzata nelle prossime ore, prima della conferenza indetta domani alle 14, in cui il club francese presenterà il nuovo tecnico, Luis Enrique. Il club della capitale e il legale del francese hanno raggiunto un accordo per una separazione amichevole: il PSG dovrà pagare a Galtier e al suo vice Thierry Oleksiak circa 10 milioni di euro per la risoluzione del contratto con un anno di anticipo.