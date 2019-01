Il Paris Saint Germain conquista il pass per gli ottavi di finale di Coppa di Francia grazie al 2-0 rifilato allo Strasburgo nel match del "Parco dei Principi" aperto dal gol di Cavani (4') e chiuso dalla rete a 10' dalla fine di Di Maria. Un successo macchiato dalla paura per le condizioni di Neymar, uscito al 65° per un infortunio al piede destro tutto da valutare e che ha spinto l'asso brasiliano a prendere immediatamente la strada per gli spogliatoi, senza passare dalla panchina e in lacrime.



Le immagini televisive mostrano una innaturale torsione della caviglia, ma il pensiero va ovviamente al fatto che lo scorso anno il brasiliano si ruppe il quinto metatarso dello stesso piede, perdendosi gli ultimi mesi della stagione col PSG e tornando a disposizione solo per il Mondiale. Tra tre settimane, la squadra di Tuchel sarà impegnato nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester United e la scorsa settimana è già andato ko Marco Verratti, sempre per un problema alla caviglia.





Neymar got injured!

Serious ankle twist, left the pitch in tears! pic.twitter.com/QQTnpIXakB — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 23 gennaio 2019