PSG, Al-Khelaifi regala i biglietti per la finale di Champions contro l'Inter a tutti i 600 dipendenti

AFP/Getty Images

Il 31 maggio a Monaco PSG e Inter si giocheranno la finale di Champions League. L'appuntamento dell'Allianz Arena è storico per i due club e, per questo, il presidente dei parigini Nasser Al-Khelaifi ha comunicato ai 600 dipendenti della società che regalerà loro i biglietti per la finale e il viaggio per Monaco.



LA LETTERA - "Sebbene sia stata un'altra serata memorabile per il nostro club, abbiamo ancora un grande passo avanti a Monaco, che richiede assoluta concentrazione, determinazione e coesione.



La filosofia e il successo del nostro club si fondano sulla somma dei nostri sforzi collettivi: dai giocatori in campo, allo staff tecnico e tecnico, fino a tutti i nostri collaboratori in ogni reparto del PSG. Siamo anche orgogliosi di essere un'unica famiglia, la famiglia del Paris Saint-Germain, che rappresenta con orgoglio Parigi e la Francia sul palcoscenico più importante.

Grazie per tutti i vostri sforzi, l'impegno, la professionalità e la passione per il PSG, che continuano a unirci e a spingerci avanti nelle prossime settimane, a partire dalla finale della Coppa di Francia la prossima settimana".