Il presidente del Psg Nasser A-Khelaifi ha chiuso le porte all'arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina del club francese: "Abbiamo fatto un'altra scelta per la prossima stagione, sarà la miglior opzione per la nostra idea tattica. Ha detto a Le Parisien il numero uno del Psg. Tutti gli indizi, portano all'allenatore del Nizza Christophe Galtier.



DOVE VA ZIZOU - Il futuro di Zidane potrebbe essere sulla panchina della nazionale francese in caso di separazione da Didier Deschamps dopo il Mondiale in Qatar.