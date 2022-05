Nasser Al-Khelaifi, numero uno del PSG, ha commentato durante la cerimonia per l'annuncio del rinnovo di Mbappé l'avvenuta firma del campione francese:



“Dal primo giorno in cui è arrivato, ha credo nel nostro progetto e continuerà a farlo. Ringrazio la famiglia di Kylian e anche lui, ringrazio anche voi tifosi, in Francia e in tutto il mondo. Ringrazio anche tutte le squadre e la famiglia del PSG”