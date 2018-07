Dopo l'annuncio ufficiale, è arrivato poco fa il benvenuto del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, a Gianluigi Buffon: "Siamo tutti orgogliosi di accogliere Gianluigi Buffon nella famiglia del Paris Saint-Germain. L'immensità della sua carriera, così come la sua personalità ambiziosa, unificante ed elegante, lo rendono uno dei giocatori più ammirati e stimati del calcio mondiale. All'età di 40 anni, la sua passione per il calcio è intatta e Gianluigi ha trovato nel nostro progetto il contesto ideale per fissare obiettivi estremamente importanti, oltre a trasmettere esperienza, non solo agli altri portieri del club, ma anche a tutti i nostri giocatori. I nostri sostenitori daranno il benvenuto a Buffon con tutto il fervore e l'amore che merita. Il suo arrivo riafferma il nostro desiderio di andare sempre più in alto, un'ambizione che intendiamo perseguire con una determinazione ancora forte".