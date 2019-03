Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, parla dopo il ko contro il Manchester United, costato l'eliminazione dalla Champions League: "Sono molto deluso. Non capisco come abbiamo fatto a perdere questa partita pur giocando molto bene. Davvero non riesco a capirlo. Nonostante il regalo che gli abbiamo fatto dopo 2 minuti abbiamo controllato il gioco, poi quel rigore al 90esimo che ancora non mi spiego... Il calcio purtroppo non è matematica, ora dobbiamo lavorare e analizzare quello che è successo. Sono convinto che rigiocando 10mila volte quella partita non la perderemmo mai 1-3, soprattutto con quel rigore al 90esimo. Tuchel? Mi fido del tecnico e delle sue decisioni, non prenderò decisioni affrettate per aver perso una partita. Eventuali decisioni saranno prese a mente fredda. Analizzeremo tutto con calma partendo dal presupposto che ci fidiamo dell'allenatore".