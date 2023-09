Nasser Al-Khelaifi ha intenzione di investire una nuova ingente quantità di denaro per provare, sino all'ultimo secondo, a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024 a Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è uno spiraglio per riaprire la trattativa, convincendo il giocatore della bontà del progetto PSG, dopo la rivoluzione vissuta in estate.