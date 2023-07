E' questo il succo del discorso di Nasser Al-Khelaifi, che ieri ha raggiunto il nuovo centro sportivo di Poissy (Yvelines) per avere un confronto con i giocatori in vista della prossima stagione. Un monologo, più che una chiacchierata, attraverso il quale il presidente del Paris Saint-Germain ha chiesto a tutti di cambiare registro, da tutti i punti di vista. Prima di tutto, il rispetto per l'allenatore:è lui che comanda e prende le decisioni, cheSecondo, il rapporto con i tifosi (l'anno scorso ai mimi storici): pagano, sono vicini alla squadra e vanno rispettati, esattamente come gli sponsor. Terzo, l'impegno, che secondo Al-Khelaifi è mancato nell'ultima stagione.. Tradotto, non si gioca solo per soldi.- Il numero uno del club parigino ha poi parlato singolarmente con i giocatori,. Il francese è in lotta con il club dopo aver ribadito pubblicamente la volontà di non prolungare il contratto in scadenza tra un anno, dodici mesi dopo un rinnovo faraonico (90 milioni per 3 anni, più 130 milioni alla firma). Un'uscita che ha fatto andare su tutte le furie la proprietà qatariota, che lo ha accusato di tradimento e di mancanza di serietà. Mbappé vorrebbe restare fino a scadenza, giugno 2024, ma non potrà farlo:Per Simeone il centrocampista ex Pescara, sbarcato a Parigi nel 2012 è la priorità, ma al momento la sua valutazione, 40 milioni di euro, è considerata troppo elevata., nei giorni scorsi volato a Parigi per convincerlo a scegliere la Saudi Pro League. Di certo per il classe 1992 non ci sarà il ritorno in Italia, nonostante le parole del suo agente a Calciomercato.com