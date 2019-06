Intervistato da France Football, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi parla della decisione di sostituire Antero Henrique con Leonardo: "Mi sono reso conto che erano indispensabili dei cambi, altrimenti non saremmo andati da nessuna parte. Leo? In due minuti l'affare era fatto. Avrà tutti i poteri sportivi. E' il mio uomo, è incredibile, ho una fiducia totale in lui. La sua naturale autorevolezza farà bene a tutti, soprattutto ai giocatori".



Parlando dell'eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Manchester United, Al-Khelaifi lancia una stoccata ai giocatori accusati di essere troppo star: "Devono assumersi le loro responsabilità ancor più di prima. Serve che sia tutto diverso. Dovranno fare di più, lavorare di più. Non sono qui per fare un piacere. E se non sono d'accordo le porte sono aperte, Ciao! Non voglio più vedere comportamenti da star".