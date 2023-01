Missione possibile. Il Paris Saint-Germain lancia l'ultimo assalto all'Inter per Milan Skriniar. Secondo L'Equipe, il presidente Nasser Al-Khelaifi è in Italia per cercare di anticipare l'arrivo del difensore slovacco (classe 1995 ex Sampdoria), che ha già firmato con i campioni di Francia in vista della prossima stagione, quando si sarà svincolato a parametro zero dai nerazzurri. lo stesso quotidiano transalpino scrive che il club parigino prepara l'ultima offerta da 15 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus.



EFFETTO DOMINO - Se queste cifre dovessero essere confermate, l'Inter darebbe il via libera alla cessione immediata di Skriniar per poi cercare di concludere la trattativa con l'Atalanta per il turco Merih Demiral, classe 1998 ex Juventus. In ogni caso entrambi i difensori centrali dovrebbero saltare la partita di stasera a San Siro in Coppa Italia con calcio d'inizio alle ore 21, un'ora dopo la chiusura del mercato invernale.