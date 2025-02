PSG, Al-Khelaifi incriminato nel caso Legardere: dal Qatar la minaccia di uno stop agli investimenti

AFP/Getty Images

Problemi giudiziari per Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, che, il 5 febbraio scorso, è stato accusato di “complicità nell’acquisto di voti e violazione della libertà di voto” e di “complicità nell’abuso di potere a danno della SCA Lagardere” nell’ambito di un’inchiesta su un tentativo di modificare in su favore, nel 2018, un voto del fondo Qatar Investment Authority

CASO LEGARDERE - Secondo quanto riporta l’agenzia France Press, il numero uno del PSG sarebbe accusato di aver usato la sua influenza per convincere il fondo sovrano dell’Emirato, azionista, all’epoca, del gruppo Lagardere, a cambiare posizione nell’ambito di una disputa interna. Si trattava di una vera e propria lotta di potere interna al gruppo in cui erano coinvolti Vincent Bolloré, alleato di Amber Capitale Bernard Arnault, che sosteneva Arnaud Legardere. Il 24 aprile Qatar Holding, filiale del gruppo sovrano QIA, si era schierato in favore delle risoluzioni di Amber Capital, come scrive Calcio e Finanza. A cinque giorni dal primo voto, però, il fondo sovrano ha cambiato posizione, schierandosi in favore delle risoluzioni di Lagardere.

SORPRESO - Nasser Al Khelaifi si è difeso dalle accuse, affermando, davanti agli inquirenti di essere: “Sorpreso di essere qui oggi, non ho avuto alcuna influenza su questo caso. Mi trovo nel mezzo di questo caso in cui non ho alcun collegamento semplicemente sulla base di una singola comunicazione telefonica riguardante un problema con il Qatar, una domanda che ho trasmesso. Il mio ruolo si è limitato a quello”.

STOP AGLI INVESTIMENTI - Queste accuse, però, possono avere implicazioni anche sportive. Stando a quanto riporta RMC Sport, dal Qatar ci sarebbe irritazione per quanto accaduto ad Al-Khelaifi, tanto da spingerlo a minacciare di ritirare gli investimenti fatti in BeIN Sports e nel PSG. L’evoluzione della vicenda verrà, quindi, seguita con molta attenzione anche dai tifosi dei parigini e dal mondo del calcio, per capire eventuali ripercussioni sulla squadra francese.