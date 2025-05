AFP via Getty Images

Psg, Al-Khelaifi: "Manca ancora una partita, non abbiamo finito"

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, parla ai microfoni di CBS Sports dopo la vittoria per 2-1 contro l'Arsenal, che è valsa ai campioni di Francia la qualificazione alla finale di Champions League contro l'Inter: "Manca ancora una partita... non abbiamo finito. Crediamo nel nostro allenatore e crediamo nei nostri giocatori: nei nostri talenti, giovani e affamati". Al-Khelaifi aggiunge: "Combattono per la squadra, muoiono per la maglia, questa è la cosa più importante, per la città, per il club".



Di complemento a quella del presidente del Psg, arrivano anche le parole dell'allenatore dei parigini, lo spagnolo Luis Enrique: "Ho detto fin dal primo giorno che il nostro obiettivo era lavorare sodo per essere in grado di fare la storia, e questo rimane il nostro obiettivo. Essere i primi a vincere il trofeo tanto atteso. Questo è un progetto che si è evoluto dallo scorso anno e mi sento molto a mio agio qui come allenatore perché ho la libertà e il supporto del presidente per costruire ciò che vogliamo, adattandomi al mercato per mettere insieme una squadra che migliora ogni giorno".