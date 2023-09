Dopo il temporale arriva la definitiva schiarita in casa Paris Saint-Germain: i malumori di inizio stagione sono stati spazzati via dalla conferenza stampa di Nasser Al Khelaifi, il presidente:



"I problemi che abbiamo avuto rimangono in famiglia e Mbappé fa parte della nostra famiglia. Sono orgoglioso di quello che sta facendo e di quello che sta facendo tutta la squadra. Abbiamo il miglior giocatore del mondo e per me merita il Pallone d'oro"