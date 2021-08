Nel corso della conferenza stampa di presentazione per Lionel Messi, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ha blindato Kylian Mbappé: "Tutti lo sanno: resta qui a Parigi. E' un giocatore molto competitivo, che ha qualità da vincente. E una squadra più competitiva di questa è difficile da immaginare: per questo Kylian resta qui, per vincere".