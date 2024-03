PSG, Al Khelaifi: 'Mbappé? Voglio una squadra per il futuro che giochi insieme 6 o 7 anni'

Il Paris Saint Germain ha già dimenticato Kylian Mbappé e a fine stagione partirà ufficialmente un nuovo progetto tecnico senza di lui. A certificarlo è stato il presidente Nasser Al Khelaifi che, parlando a RMC ha così spiegato il piano che ha in mente.



MBAPPÈ? NO GRAZIE - "Mbappé? Abbiamo detto all'inizio della stagione che volevamo costruire una squadra per il futuro. Una squadra che può davvero giocare insieme per altri sei o otto anni. Abbiamo la squadra più giovane ai quarti di finale. Abbiamo la squadra più giovane tra i primi dieci club europei"



BASTA STELLE - "La partenza di Messi, Neymar o Ramos fa parte del progetto, grandi persone che sono state anche ottimi giocatori. È un onore che abbiano giocato per la nostra squadra, ma ora abbiamo un nuovo ciclo".