Il Paris Saint-Germain dichiara guerra all'Inter. I campioni di Francia non hanno digerito il 'no' incassato dai dirigenti nerazzurri per Milan Skriniar. La missione di settimana scorsa in Italia di Henrique Antero non ha dato i frutti sperati, visto che il rilancio inserendo dei bonus all'offerta da 50 milioni di euro non è bastato per convincere l'Inter a cedere il difensore slovacco.



LA MINACCIA - La risposta negativa di Marotta e Ausilio ha irritato parecchio Nasser Al-Khelaifi. Tanto che, come scrivono in Francia, ora il presidente del PSG minaccia di strappare Skriniar all'Inter a parametro zero nel giugno del 2023, quando scade il suo contratto.



LA CONTROMOSSA - Per evitare questo scenario da incubo, Steven Zhang ha dato mandato alla propria dirigenza di riprendere la trattativa per blindare l'ex Sampdoria con un nuovo accordo. Più oneroso rispetto all'attuale ingaggio da 3 milioni di euro netti all'anno.



PALLA AL GIOCATORE - Bisogna vedere quale sarà la reazione di Skriniar, il quale finora ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia nerazzurra: accetterà un aumento sui 5-6 milioni a stagione per restare a Milano o preferirà aspettare il PSG, che gli ha offerto 9 milioni netti all'anno?



STORIE TESE - Di certo c'è che i rapporti tra i due club, buonissimi fino a quando c'era Leonardo come testimoniano i trasferimenti di Icardi e Hakimi a Parigi, con l'arrivo di Luis Campos sono diventati tesissimi.