Emergono retroscena interessanti e poco confortanti per i tifosi del Paris Saint-Germain. Secondo un'inchiesta del Guardian, infatti, Nasser al-Khelaifi sarebbe nell'occhio del ciclone per il trasferimento di Javier Pastore, passato nel 2011 dal Palermo al Psg. Il presidente parigino, infatti, avrebbe firmato una lettera per il futuro emiro del Qatar, chiedendo un pagamento di 2 milioni di euro a Marcelo Simonian, agente dell'argentino. Al-Khelaifi, inoltre, avrebbe versato 200 mila euro nelle casse della Oryx QSI, una società privata qatariota, gestita dal fratello. Un gesto vietato dalla Fifa, poichè nessun presidente può pagare direttamente gli agenti. Lo scandalo nasce da una lettera confidenziale scritta in arabo da al Khelaifi, che, interpellato sulla vicenda, avrebbe dato informazioni errate a un magistrato investigativo francese.