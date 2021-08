Nasser Al-Khelaifi risponde alle domande sul mercato del Paris Saint-Germain. Il presidente del club francese ha dichiarato a BeIN Sports: "Mbappé al Real Madrid? La nostra posizione è chiara e non la cambieremo. Inoltre non stiamo trattando l'acquisto di Cristiano Ronaldo dalla Juventus".



Intanto il Real Madrid ha alzato l'offerta al PSG per Mbappé da 160 a 170 milioni di euro più altri dieci milioni di bonus.