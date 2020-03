Ai microfoni di RMC Sport il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha espresso tutto il suo entusiasmo per la vittoria in Champions sul Borussia Dortmund: “Ho parlato con Neymar prima della partita, mi ha detto di essere al 100% e che avrebbe dato il massimo. Ha fatto una partita straordinaria, sono fiero di lui così come del resto della squadra. Ho visto un gruppo unito e compatto, a partire dagli undici in campo fino ad arrivare ai giocatori in panchina. Questo è stato il segreto della nostra vittoria”.