PSG, Al-Khelaifi ringrazia Mbappé: "Fiero di quello che ha fatto per noi. Magari un giorno tornerà in Francia..."

Getty Images

Un gesto di disgelo nel pieno dello scontro tra il: "Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, sei il miglior giocatore del mondo".Anche a fine campionato e anche a saluti già fatti, la tensione tra l'attaccante francese - il cui contratto scade il prossimo 30 giugno - e i vertici del PSG non accenna a placarsi: questione di soldi.Come emerso in mattinata dalle colonne de L'Equipe, all'attaccante 25enne, aggiungendo una voce all'elenco dei pagamenti rimasti insoluti, così come il bonus da circarisalente a febbraio.

MBAPPE'-PSG: 80 MILIONI NON PAGATI TRA STIPENDIO E BONUS

I - Nel pieno della tensione, però, arriva la carezza di. A margine dei Globe Soccer Awards, il presidente del club parigino ha parlato alla CNN ha ringraziato pubblicamente con parole affettuose la sua ormai ex stella: "Gli auguro il meglio. Ha fatto cose eccezionali per noi in sette anni. Aveva 18 anni al suo arrivo e ora è un ragazzone, il miglior giocatore del mondo.Conosco le sue ambizioni, voleva cambiare, andare in un altro campionato per vivere nuove esperienze e ne ha il diritto".

- Una frase, quest'ultima di Al-Khelaifi, che conferma come il trasferimento di Mbappé alsia ormai quasi una formalità. "Questione di giorni", ha ammesso lo stesso attaccante a chi chiedeva quanto ancora bisognasse aspettare per conoscere il suo futuro. I blancos lo attendono per costruire con lui i nuovi Galacticos.