Nasser Al Khelaifi, presidente del Psg, ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle frasi di Messi che imputava ai capitolini di non averlo celebrato, unico tra gli argentini, dopo la vittoria dei Mondiali 2022.



"Abbiamo pubblicato un video dove festeggiavamo Messi in allenamento, lo hanno visto tutti. Ma dobbiamo rispettare il paese che ha sconfitto, i suoi compagni francesi e i nostri tifosi. Eravamo orgogliosi di averlo qui, Messi era ed è ancora un giocatore incredibile".