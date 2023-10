E' un giorno difficile per il Paris Saint-Germain, il 4-1 rimediato dal Newcastle è una delle sconfitte più pesanti rimediate dai francesi in Champions League e rimette in discussione il cammino europeo della squadra di Luis Enrique in questa stagione.



Marco Asensio non c'era al St. James' Park, fermo da metà settembre per l'infortunio rimediato con la Spagna e costretto a soffrire fuori dal campo le difficoltà del PSG, senza poter dare il proprio contributo. In questi casi arriva in aiuto la famiglia, e per fortuna dell'ex Real Madrid con lui c'è la compagna.



La bella Sandra Garal è sempre vicina ad Asensio e lo ha seguito da Madrid a Parigi la scorsa estate. E con un post su Instagram, una foto della coppia con la Tour Eiffel sullo sfondo, ha ribadito tutto il proprio amore per l'attaccante spagnolo, citando un passo di una canzone di Elton John: "Quanto meravigliosa è la vita ora che tu sei nel mondo".