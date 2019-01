Secondo Il Mattino, continua la caccia del PSG ad Allan: "De Laurentiis ha dettato le sue condizioni e attende ora di ricevere la mail da Parigi con l'offerta finale. O dentro o fuori. E dalla Ville Lumiere raccontano di una mossa imminente, pronta a partire a ore: l'impressione è che se non si chiude entro domenica, il Napoli abbasserà la serranda in maniera definitiva, rimandando il discorso a giugno. Come anticipato già ieri, De Laurentiis punta a siglare una partnership commerciale con il Qatar Sports Investments, il fondo sovrano guidato dall'emiro di Doha Al Thani e proprietario del Psg. Una intesa che coinvolge, ovviamente, Allan: perché al centro della maxi-operazione c'è il brasiliano che De Laurentiis non darà via - e lo ha ribadito nei due vertici parigini - per una valutazione complessiva inferiore ai 100 milioni di euro. Insomma, servirebbe una cifra folle. Ma i qatarioti sono gli stessi che hanno sborsato 222 milioni di euro per Neymar (con provvigione da 35 milioni per il papà) e 155 per Mbappé. Attenzione: il Psg, nella sua chiacchierata, ha alzato la posta: perché non ha chiesto solo Allan. I francesi hanno iniziato a gettare le basi anche per un'altra trattativa, da iniziare a sviluppare in estate: hanno chiesto di Koulibaly. Ma De Laurentiis ha rinviato ogni discorso più in là nel tempo".