Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano spagnolo As, il fuoriclasse del PSG Kylian Mbappé e il suo allenatore Luis Enrique sono ai ferri corti. Il rapporto tra i due si è incrinato nell'ultima settimana, dopo che i parigini sono stati molto vicini all'eliminazione dai gironi della Champions League. L'attaccante francese, dopo aver trovato il pareggio della qualificazione durante la partita decisiva di Dortmund, ha voluto continuare ad attaccare per trovare il gol vittoria, nonostante mister Enrique aveva chiesto di abbassare i ritmi. Da lì è nata una discussione che però sembrava essersi placata. Così, però, non è stato e nella scorsa giornata di Ligue 1, dove il PSG ha pareggiato con il Lille, Mbappé ha segnato il rigore del momentaneo vantaggio, e la sua esultanza è stata inesistente. Simbolo che qualcosa si è rotto.