Dopo aver paventato misure estreme, il Paris Saint-Germain raccoglie nuovamente le idee e manda una lettera a Kylian Mbappé, ormai da settimane relegato agli allenamenti con i giocatori fuori dal progetto e in uscita, ma con l'idea di un accordo sottobanco col Real Madrid ben fissa nella mente di tutti nell'ambiente parigino. L'addio a parametro zero nell'estate 2024 è uno spauracchio che al Parco dei Principi vogliono scongiurare a tutti i costi, anche alla luce del fatto che l'Al-Hilal era disposto ad offrire addirittura 300 milioni, declinati dalla stella della Nazionale transalpina.



QUASI IN PREGHIERA - RMC Sport riporta in maniera indiretta il contenuto della lettera inviata al fenomeno nativo di Bondy: il Psg ha pregato Mbappé di ragionare e di rendersi conto che se punta i piedi causa un danno di proporzioni enormi alla sua squadra, che sta investendo qualcosa come 250 milioni tra Ugarte, Hernandez, Kang, Gonçalo Ramos e Dembelé in dirittura dal Barcellona e conta di rientrare con le cessioni eccellenti. O Mbappé rinnova e se ne va comunque l'anno prossimo, o accetta di partire subito. Tutta da dimostrare, comunque, l'intenzione del ragazzo di dare ascolto a questa proposta.



DOMANI CONTESTAZIONE - Il Psg dà il via alla propria Ligue 1 domani sera in casa contro il Lorient e c'è da scommettere sul fatto che i tifosi stiano preparando una contestazione massiccia all'indirizzo dei protagonisti di questa scabrosa vicenda. Che, in un modo o nell'altro, finirà con l'addio di Mbappé al Psg entro la prossima estate.